Полузащитник Владислав Кулик перешел из "Анжи" в "Тамбов", сообщает официальный Twitter команды РПЛ. Соглашение с 34-летним российским футболистом рассчитано на один год.

Кулик будет выступать за "Тамбов" под шестым номером. В прошедшем сезоне хавбек провел 25 матчей за "Анжи", забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Владислав Кулик перешел в «Тамбов»! 📌



Экс-капитан махачкалинского «Анжи» Владислав Кулик подписал контракт сроком на один год с футбольным клубом «Тамбов». Выступать за нашу команду полузащитник будет под шестым номером (#6).#ДоброПожаловатьВТамбов pic.twitter.com/WGQQWYmdMB — ФК «Тамбов» (@fctambov68) 2 июля 2019 г.

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