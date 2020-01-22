РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Владислав Игнатьев: «Задача в матче со «Стяуа» была включить игровую практику»

22 января 2020, 21:29

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от зимних сборов и контрольной игры со «Стяуа». Железнодорожники сыграли с румынским клубом вничью — 3:3. Игнатьев на сборах 20 января отметил 33-летие.

— Отмечаю день рождения на сборах с 17-18 лет. Вчера посчитал — это уже 15 лет подряд, — сказал Игнатьев в интервью клубной пресс-службе. — Сделали «коридор», я пробежал. Надавали по спине, несильно били. Видимо, пожалели.

В последний день сделали нагрузку поменьше. Поэтому настроение хорошее.

У нас была первая игра, задача была включить игровую практику. Давным-давно не играли же. Чувствую себя нормально, мог бы еще играть. Для первой игры 45 минут достаточно.

Пропустили три мяча со «стандартов», надо быть повнимательнее.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1220043594389774346

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир