Владислав Игнатьев: «Задача в матче со «Стяуа» была включить игровую практику»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от зимних сборов и контрольной игры со «Стяуа». Железнодорожники сыграли с румынским клубом вничью — 3:3. Игнатьев на сборах 20 января отметил 33-летие.

— Отмечаю день рождения на сборах с 17-18 лет. Вчера посчитал — это уже 15 лет подряд, — сказал Игнатьев в интервью клубной пресс-службе. — Сделали «коридор», я пробежал. Надавали по спине, несильно били. Видимо, пожалели.

В последний день сделали нагрузку поменьше. Поэтому настроение хорошее.

У нас была первая игра, задача была включить игровую практику. Давным-давно не играли же. Чувствую себя нормально, мог бы еще играть. Для первой игры 45 минут достаточно.

Пропустили три мяча со «стандартов», надо быть повнимательнее.