Владислав Игнатьев: «В такую погоду нашим легионерам было сложно»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев после победы над «Арсеналом» в матче 12-го тура премьер-лиги (2:1) отметил, что в моменте с ответным голом туляков футболисты железнодорожников подумали, что было положение вне игры.

— Насколько сложно было играть в такую погоду?

— Сложно было нашим легионерам. Мы-то привыкли. А так игра получилась тяжелая. Но самое главное, что набрали три очка.

— Снова на игре сказались травмы: Смолова рано заменили.

— Да. Надеюсь, у Феди нет ничего серьезного. Тяжелые погодные условия и игроки получают травмы.

— Такое резкое начало матча, в потом команды играли острожно. Почему?

— Забили по одному мячу и стали играть осторожно. Думаю, «Арсенал» результат устраивал, а нас нет. Хорошо, что до перерыва забили. В итоге удалось добиться победы.

— Что скажете по поводу ответного года «Арсенала»? Что там случилось? Все подумали, что там положение вне игры?

— Ну да. Надо было до конца доиграть момент. Соперник убежал за спину. Наверное, это больше был мой игрок. И Гиля подумал, что там вне игры. Все остановились, хотя там надо было играть до конца.

— Момент с пенальти пересматривали?

— Нет. Не видел. (Елена Григорьевская)

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей