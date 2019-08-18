Владимир Рыков: «За три матча ничего не построишь. Надо подождать»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России посетовал на то, что у соперника получилось реализовать свои моменты, а у его команды — нет.

— Игра была равная, обоюдоострая. «Локомотив» использовал свои моменты, а мы не смогли. Мне кажется, матч был интересным.

— К середине второго тайма футболисты «Динамо» подустали. Каковы физические кондиции?

— Не думаю, что устали, просто игра была как на качелях: то в одну сторону, то в другую. Все хотели победить. Футбол был открытым. Но физически чувствовали себя хорошо.

— Сегодня у «Динамо» вышло два дебютанта. Как они приживаются в коллективе?

— В коллективе у них все хорошо, а как на поле надо смотреть. Команда только строится. За три матча ничего не создашь. Надо немного подождать, и все у нас в игре наладится. Уже сейчас какие-то моменты вырисовываются.

— Кто виновен в эпизоде с пенальти?

— Чьей-то вины нет, просто Миранчук хорошо сыграл, прокинул мяч. А потом пенальти исполнил. Это чисто мастерство футболиста.

— Нервная обстановка в команде — пока только одна победа?

— Некоторые специалисты уже отправляют кого-то из команды. Но мы не обращаем внимание на это. Знающие люди понимают, что за неделю команда не построится. (Елена Григорьевская)

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020