Владимир Рыков: "Тухлой игры не было"

После ничьи в матче 23-го тура РПЛ между "Динамо" и "Краснодаром" (1:1) защитник бело-голубых Владимир Рыков поделился "СЭ" мнением об игре, а также оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота московского клуба в первом тайме.
– В первом тайме показалось, что игра была сухой, больше играли в центре поля
– Тухлой игры не было, в первом тайме владели преимуществом. Надо было просто найти моменты – у Жени Маркова в первом тайме был момент.
– Главный вопрос – пенальти в ворота "Динамо" был?
– Со скамейки не очень виден был эпизод, не могу сказать.
– Кто сегодня больше наиграл на победу – "Динамо" или "Краснодар" ?
– Мы вели в счете, надо было доводить до победы.
– Почему не удержали счет?
– "Краснодар" включился, смогли отыграться – вот и все.
– Погода как-то повлияла на ход матча?
– Не думаю, поле хорошего качества. (Константин Колмаков)
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