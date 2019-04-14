Владимир Рыков: "Тухлой игры не было"

После ничьи в матче 23-го тура РПЛ между "Динамо" и "Краснодаром" (1:1) защитник бело-голубых Владимир Рыков поделился "СЭ" мнением об игре, а также оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота московского клуба в первом тайме.

– В первом тайме показалось, что игра была сухой, больше играли в центре поля

– Тухлой игры не было, в первом тайме владели преимуществом. Надо было просто найти моменты – у Жени Маркова в первом тайме был момент.

– Главный вопрос – пенальти в ворота "Динамо" был?

– Со скамейки не очень виден был эпизод, не могу сказать.

– Кто сегодня больше наиграл на победу – "Динамо" или "Краснодар" ?

– Мы вели в счете, надо было доводить до победы.

– Почему не удержали счет?

– "Краснодар" включился, смогли отыграться – вот и все.

– Погода как-то повлияла на ход матча?

– Не думаю, поле хорошего качества. (Константин Колмаков)

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