Владимир Рыков: "К полю нам еще надо привыкать"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после ничьей с "Арсеналом" (3:3) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что не переживает по поводу будущих изменений в составе команды.
– Ожидали, что будет так много голов?
– Мы хотел выиграть, в первую очередь. А болельщикам, думаю, понравилось, что было забито много мячей.
– Сейчас поедете отмечать закрытие сезона?
– Просто пожелаем друг другу хорошего отдыха, чтобы хорошо подготовиться к новому сезону. Отмечать нам нечего.
– Слухи о том, что "Динамо" будет перекоплектовано никак не давит?
– Да нет. Наше дело тренироваться, играть. Тренер будет решать как и что делать.
– Как вам газон?
– Нам надо привыкать. Это был первый матч. Газон должен укрепиться. В целом поле хорошее, только чуть-чуть мягковато. (Елена Григорьевская)