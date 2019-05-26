Владимир Рыков: "К полю нам еще надо привыкать"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после ничьей с "Арсеналом" (3:3) в матче 30-го тура чемпионата России отметил, что не переживает по поводу будущих изменений в составе команды.

– Ожидали, что будет так много голов?

– Мы хотел выиграть, в первую очередь. А болельщикам, думаю, понравилось, что было забито много мячей.

– Сейчас поедете отмечать закрытие сезона?

– Просто пожелаем друг другу хорошего отдыха, чтобы хорошо подготовиться к новому сезону. Отмечать нам нечего.

– Слухи о том, что "Динамо" будет перекоплектовано никак не давит?

– Да нет. Наше дело тренироваться, играть. Тренер будет решать как и что делать.

– Как вам газон?

– Нам надо привыкать. Это был первый матч. Газон должен укрепиться. В целом поле хорошее, только чуть-чуть мягковато. (Елена Григорьевская)

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