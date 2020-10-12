Владимир Пресняков-старший: «Зениту» за такое же нарушение был бы штраф рублей 500»

Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший поделился с «СЭ» своим мнением о решении о решении оштрафовать клуб. Тушинский районный суд вынес красно-белым штраф в размере 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

— Боялся, что матчей команды не будет вообще, очередное решение против «Спартака», но такой штраф для богатого клуба это более мягкое наказание, — сказал Пресняков «СЭ». — Было бы плохо, если б три месяца клуб не играл на своем стадионе, поэтому вышли из ситуации с минимальными потерями. Не знаю, правда, что было бы с «Зенитом», будь у них подобное нарушение, наверное, ничего, или штраф рублей 500.

Есть правила, клуб должен соблюдать требование. У нас в джазовых клубах сейчас на концертах 25 человек, не больше. Если строго не придерживаться мер и придет проверка — клуб закроют, так везде. (Анастасия Пастернак)