Владимир Пономарев: «У нас футбол не блещет, через два месяца они вообще играть разучатся»

Участник чемпионата мира-1966, экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об остановке чемпионата России из-за пандемии коронавируса до 31 мая.

— Конечно, очень прискорбно, что пауза в чемпионате продлевается, — цитирует Пономарева Rusfootball. — У нас и так футбол не блещет: тачку возим. А через два месяца они вообще играть разучатся.

Кошмарная ситуация, но ничего не поделаешь, если такая обстановка сейчас. Тренировки по видео? Нет, это все ерунда. Это ничего особо не дает. Надо воочию тренироваться. Все через труд дается: через беготню, через сумасшедшую работу — только тогда будет прогресс.



Нужно постоянно играть. Когда мы готовились к чемпионату мира, у нас в Южной Америке через день игры были. При этом очень сложные. А в домашних условиях подготовиться нельзя никак. Более того, еще и вес лишний наберут, мышцы будут в нерабочем состоянии.

По последним данным, на полночь с 4 на 5 апреля всего выявлен 1 187 798 случай заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 64 084 человека, выздоровело — 245 949.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.