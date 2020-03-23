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Владимир Пономарев: «Чемпионат в Белоруссии очень слабый, на Шкурина нужно внимательно посмотреть»

23 марта 2020, 05:45
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Участник чемпионата мира-1966, экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об уровне чемпионата Белоруссии. Он один из немногих не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Конечно, очень печально без футбола. — цитирует Пономарева Rusfootball. — Включаю телевизор и смотрю, как белорусы играют. Хочется хоть немножко футбол увидеть. Сейчас у нас белорусский чемпионат стали показывать.

— Какое впечатление оставили матчи чемпионата Белоруссии?

— Слабенькое. Чемпионат, откровенно говоря, очень слабый. Глянул немного и увидел, что низкого уровня футбол. Поэтому не стал его смотреть дальше. Так что на футболиста Шкурина, который пришел в ЦСКА из чемпионата Белоруссии, возможно, еще нужно внимательно посмотреть. Надо четко понять, что он из себя представляет. Но в принципе можно сказать, что этот игрок неплохой: он настырный, лезет в штрафную площадку с мячом и открывается в штрафной — интересный парень.

Ранее Шкурин выступал за «Энергетик».

Дополнительная информация:

https://www.rusfootball.info/pliga/1146607592-ponomarev-chempionat-belorussii-ochen-slabyy-na-shkurina-nado-vnimatelno-posmotret.html

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