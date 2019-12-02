Владимир Обухов: «Ничья с «Краснодаром»? Нам повезло»

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов после ничьей в матче против «Краснодара» (0:0) заявил, что заработанное очко в таком сложном матче обязательно поможет его команде, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Да, нам повезло, — признался Обухов. — С таким соперником заработать одно очко... У нас нет игроков за 10-12 миллионов, у нас больше половины футболистов из ФНЛ. Может, был не самый красивый футбол, но это очко мы заработали. Доволен ли? Да. Конечно, любой спортсмен едет за победой, но даже одно очко в конце сезона обязательно поможет.

— Ожидали такую игру от «Краснодара»?

— Да, он всегда так играет.

— Ваша команда набрала ход после отставки тренера. Что изменилось?

— Ничего не поменялось.

— Вам, как техничному футболисту, тяжело перестраиваться на борцовский футбол?

— Тяжело, но того требует тренер, и нам приходится так играть. Если бы могли играть низом, было бы здорово, но, к сожалению, соперники вроде «Краснодара» заставляют играть в такой футбол.

— В чем причина разных таймов?

— Слишком глубоко нас посадил «Краснодар», и чтобы выбежать вперед, нам приходилось пробегать по 60 метров. Это выматывает, силы заканчиваются, и приходится еще больше обороняться. Откуда взялись силы на концовку? Так складывается игра. Соперник тоже ошибается. Где-то пользовались этим.

— Чувствовали, что «Краснодар» устал после «Базеля»?

— Совершенно не чувствовалось. Команда в прекрасной форме, все выглядели очень хорошо.

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