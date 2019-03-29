Владимир Габулов: "В офисе сложнее работать, чем ежедневно тренироваться"

Министр спорта Северной Осетии, экс-голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью "Известиям" признался, что работа в офисе дается ему сложнее. Голкипер завершил карьеру в ноябре прошлого года.
– С ноября 2018 года вы являетесь министром спорта Северной Осетии. Как оцените первые месяцы на новой должности?
– Если мы говорим о конкретных результатах, то выводы пока делать рано. Министерство проводит определенную работу, многое находится в процессе. На мой взгляд, есть положительная динамика. Но давать оценки будет правильно и логично по прошествии года моей работы.
– Тяжело дается новый род деятельности?
– Легко не бывает нигде. Везде есть свои сложности. Конечно, не могу сказать, что мне архисложно, но и непросто.
– Что сложнее: пять дней в неделю находиться в офисе или ежедневные тренировки на поле?
– В офисе сложнее. К тому же здесь и график ненормированный.
– Удается следить за тем, что происходит в футболе?
– Когда есть свободное время, всегда стараюсь смотреть игры.
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https://iz.ru/861299/sevastian-terletckii/ofisnaia-rabota-slozhnee