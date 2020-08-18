Владимир Федотов: «Выручили стандарты и мастерство Нобоа»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал результат матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (3:2).

— Очень сложный матч против хорошего, серьезного соперника, — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи». — Был ряд моментов, когда мы не могли довести до ума быстрые атаки и забить второй гол. Но было непросто. Здесь дело в том, что соперник добавил.

У нас на данный момент пока не хватает двигательной активности. Была скомканная подготовка, и мы об этом прекрасно знаем. Надо отдать должное ребятам, что они «через не могу» комбинировали, создавали моменты и в обороне играли довольно надежно. Но тем не менее, ошибки были. Выручили стандарты, мастерство Нобоа, который и сам забил, и здорово сделал передачу на Миладиновича.