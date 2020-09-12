Владимир Федотов: «В Грозном никому не бывает тяжело»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0) в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ.

— Здесь не бывает никому тяжело. Команда боевая, и игра это показала, — сказал Федотов в эфире «Матч премьер». — Хотя минут 30 мы контролировали матч и забили гол. Но потом стали грешить неточными передачами, обострять игру, когда не надо было делать. У соперника были острые эпизоды, когда он мог сравнять счет. Второй тайм мы начали уверенно.

У нас есть группа новых футболистов, которые еще вливаются в коллектив, но они показывают, что все будет удачно.