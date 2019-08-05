Владимир Федотов: "У "Оренбурга" кадровый голод"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после матча 4-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:2) посетовал на кадровые проблемы. По его словам, соперник забил нелепые голы, но заслужил их.

– Не просто играть против "Ахмата". Хорошая, организованная команда. Очень бойцовская команда, которая без борьбы и метра не уступит, – приводит слова Федотова пресс-служба "Оренбурга". – Тем не менее, мы справились с тем, что видели, как играет команда. Практически ничего не дали создать. Однако сложно рассчитывать на результат, пропуская нелепые и смешные голы. Но если соперник забил – значит заслужил, заставил нас ошибиться. Соперника с победой, нам есть, над чем работать. Нам нужны футболисты. Неоднократно об этом говорили. У нас кадровый голод. Нужно укрепляться, что мы и будем делать.