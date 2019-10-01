Владимир Федотов: «На разминке бросилось в глаза, что «Спартак» отрабатывал подачи с флангов»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ отметил, что еще на разминке понял, как красно-белые планируют играть против его команды. После игры главный тренер москвичей Олег Кононов подал в отставку.

— Я не обратил внимания, на то, как был одет тренер соперника, — сказал в Федотов в эфире программы «Футбол России». — Обращал внимание на другое, как раз на разминке бросилось в глаза, что до этого у «Спартака» практически не было подач с фланга. А здесь шла целенаправленная подготовка, ожидалось больше прострелов и навесов, что и показал в итоге матч.

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