Владимир Федотов: «Колоссальный плюс для «Сочи», что выходцы из «Зенита» отлично знают друг друга»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал о трансферной кампании клуба. По его мнению, обилие выходцев из «Зенита» поможет сыгранности команды.

— «Сочи» идет на последнем месте. Какие позиции нужно усилить, чтобы исправить ситуацию?

— Мы не могли сразу резать по живому, сначала хорошо узнали всех ребят. Проблемные позиции есть, и усиление у нас обязательно будет. Однако трансферы любят тишину. Если начну рассказывать, какое мы ищем усиление, это внесет нервозность в коллектив. Хотя любой команде требуется обновление, оно положительно сказывается. Конкуренция возрастает, это необходимо для прогресса любого игрока. Когда он чувствует, что его подпирают достойные оппоненты, это двигает вперед.

— Рассчитываете на сыгранность выходцев из «Зенита», которых скоро в вашей раздевалке будет уже 10 человек?

— Несомненно. Колоссальный плюс, что эти ребята отлично знают друг друга и уже хорошо взаимодействовали на поле. Некоторые играли вместе не только в «Зените», но и пересекались в других клубах. Все равно на поле будет выходить те, кто лучше всего подготовил себя во всех аспектах. (Евгений Белоусов)

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