Владимир Федотов: «Кокорин еще молодой человек, амбиции развиваться у него никуда не делись»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от перехода Александра Кокорина из «Зенита» в его команду на правах аренды. Он подчеркнул высокий уровень мастерства нападающего.

— Как вы восприняли аренду Александра Кокорина? Генеральный директор Дмитрий Рубашко надеется, что появление форварда поднимет посещаемость на «Фиште».

— Естественно, мы будем рады видеть в команде игрока сборной. Понятно, что у Александра был перерыв, не связанный с футболом, но тем не менее все отмечают его хороший тонус, желание прогрессировать, показать свой настоящий уровень и снова попасть в сборную. Кокорин еще молодой человек, амбиции развиваться у него никуда не делись. Саше по силам заиграть в топ-команде лучших европейских чемпионатов.

— Видели, как Кокорин забил за «Зенит» два гола за семь минут в первом же контрольном матче?

— Я видел и гол на тренировке через себя в его исполнении. Это еще раз доказывает, что Кокорин — первоклассный мастер и обладает всеми качествами настоящего бомбардира.

— Фактически Кокорина арендуют из первой команды чемпионата в последнюю. Сможете правильно мотивировать человека, чтобы он сконцентрировался на футболе?

— Такое бывает в карьере каждого футболиста. Иногда в карьере надо шагнуть назад, чтобы потом сделать десять шагов вперед. Вместе найдем подход и нужные слова, чтобы в «Сочи» Кокорин показал свое истинное лицо настоящего человека и футболиста. (Евгений Белоусов)

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