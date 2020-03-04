Владимир Федотов: «Большая удача, что Кокорин появился у нас»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рад тому, что за команду выступает Александр Кокорин. Клуб арендовал форварда у «Зенита» до конца сезона.

Владимир Федотов: «Несомненно большая удача, что Кокорин появился у нас. Это добавит нам заряда бодрости и энергии на остаток сезона». — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) March 4, 2020

— Александр Кокорин обладает хорошими качествами. Как человеческими, так и футбольными, — цитирует Федотова Twitter клуба. — Несомненно большая удача, что Кокорин появился у нас. Это добавит нам заряда бодрости и энергии на остаток сезона.

28-летний форвард в текущем сезоне провел один матч за «Сочи» и забил один мяч.