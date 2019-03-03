Владимир Быстров: "Спартак" вылетит из чемпионской гонки"

Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров не верит, что команда будет бороться за чемпионство.

– В декабре вы сказали: "Кононов в этой сложной ситуации паникует, пытаясь быть и на стороне футболистов, и на стороне болельщиков".

– Совершенно верно. Да любой в такой ситуации будет паниковать. Допустим, он как тренер видит, что Глушаков сильнее Гулиева. Но на него давят болельщики, зрители. С их мнением тоже нужно считаться. Складывается стрессовая ситуация, которая мешает команде. Поэтому я считаю, что вот из-за этих внутренних противоречий "Спартак" в итоге вылетит из чемпионской гонки. Только из-за этого.

– Из-за давления со всех сторон?

– Естественно. А если Кононов немного потеряет контроль над командой, все понимают, к чему это приведет. Все ссорятся друг с другом, ищут крайних. Скандалы, интриги, расследования… Никто в такой ситуации чемпионом не становился. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью Владимира Быстрова - здесь.