11:15 3 марта | Футбол — РПЛ

Владимир Быстров: "Спартак" вылетит из чемпионской гонки"

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Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров не верит, что команда будет бороться за чемпионство.

– В декабре вы сказали: "Кононов в этой сложной ситуации паникует, пытаясь быть и на стороне футболистов, и на стороне болельщиков".

– Совершенно верно. Да любой в такой ситуации будет паниковать. Допустим, он как тренер видит, что Глушаков сильнее Гулиева. Но на него давят болельщики, зрители. С их мнением тоже нужно считаться. Складывается стрессовая ситуация, которая мешает команде. Поэтому я считаю, что вот из-за этих внутренних противоречий "Спартак" в итоге вылетит из чемпионской гонки. Только из-за этого.

– Из-за давления со всех сторон?

– Естественно. А если Кононов немного потеряет контроль над командой, все понимают, к чему это приведет. Все ссорятся друг с другом, ищут крайних. Скандалы, интриги, расследования… Никто в такой ситуации чемпионом не становился. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью Владимира Быстрова - здесь.

Результаты опроса

16273 чел.

Как закончится матч 18-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар"?
5.2%
Крупной победой "Спартака"
31.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
21.1%
Результативной ничьей
4.7%
Нулевой ничьей
30.5%
Победой "Краснодара" с разностью в один-два мяча
6.6%
Крупной победой "Краснодара"

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/spartak-krasnodar-chempionat-rossii-rpl-premer-liga-18-y-tur-3-marta-2019-guliev-glushakov-suleymanov-bystrov-o-matche-krasno-belyh-s-bykami-1518114/

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