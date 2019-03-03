Владимир Быстров: "Спартак" вылетит из чемпионской гонки"

Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров не верит, что команда будет бороться за чемпионство.
– В декабре вы сказали: "Кононов в этой сложной ситуации паникует, пытаясь быть и на стороне футболистов, и на стороне болельщиков".
– Совершенно верно. Да любой в такой ситуации будет паниковать. Допустим, он как тренер видит, что Глушаков сильнее Гулиева. Но на него давят болельщики, зрители. С их мнением тоже нужно считаться. Складывается стрессовая ситуация, которая мешает команде. Поэтому я считаю, что вот из-за этих внутренних противоречий "Спартак" в итоге вылетит из чемпионской гонки. Только из-за этого.
– Из-за давления со всех сторон?
– Естественно. А если Кононов немного потеряет контроль над командой, все понимают, к чему это приведет. Все ссорятся друг с другом, ищут крайних. Скандалы, интриги, расследования… Никто в такой ситуации чемпионом не становился. (Виталий Айрапетов)
Полное интервью Владимира Быстрова - здесь.
Результаты опроса
16273 чел.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/spartak-krasnodar-chempionat-rossii-rpl-premer-liga-18-y-tur-3-marta-2019-guliev-glushakov-suleymanov-bystrov-o-matche-krasno-belyh-s-bykami-1518114/