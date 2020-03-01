Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров не согласился с решением арбитра Станислава Васильева, назначившего пенальти в ворота «Уфы» в матче 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара». Нападающий кубанцев Ари не забил 11-метровый удар, но судья заставил перебить пенальти, со второй попытки форвард сборной России смог отличиться.

— Левый пенальти абсолютно! Естественно, рука в неестественном положении, но игрок не мог руку ни спрятать, ни убрать, да и мяч не летел в ворота, — сказал Быстров в эфире «Матч премьер». — Но этот вопрос не ко мне, а к судьям.