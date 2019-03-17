Владимир Быстров: "Не вижу "Спартак" в тройке. Все-таки поставленной игры еще нет"

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров полагает, что ничейный результат в матче 20-го тура чемпионата России между красно-белыми и сине-бело-голубыми (1:1) в пользу питерцев. 35-летний россиянин признался, что не видит четко поставленной игры у подопечных главного тренера Олега Кононова.

– Получился отличный, боевой матч с большим накалом. Было больше борьбы, нежели игры. То, что сегодня ожидал, то и увидел, – сказал Быстров.

– Ничья в пользу "Зенита" или конкурентов?

– Уже говорил, что сыграют 1:1. Этот счет, естественно, в пользу "Зенита".

– Почему вы так думали?

– Потому что питерцы на первом месте и играли на выезде со "Спартаком", с одним из ближайших конкурентов. И не дали им приблизиться, а сами оторвались.

– Со стороны показалось, что командам не хватало креатива. Согласны?

– Уже сказал, что игры было мало, а борьбы много. Этим все сказано. Креатива не хватало, потому что в таких играх отрабатывают все 11 футболистов. И ни один не остается за линией мяча. Поэтому трудно себя проявить. Здесь и надо проявлять креатив и индивидуальные способности. Видимо, сегодня не удалось это сделать никому. Хотя забей Ригони, было бы все по-другому или Мельгарехо в следующем эпизоде.

– Нынешний "Спартак" видите в тройке призеров?

– Нынешний не вижу. Потому что дома нужно обыгрывать своих прямых конкурентов – "Краснодар", "Зенит", если хотите попадать в Лигу чемпионов.

– Видите прогресс при Кононове?

– (усмехается). Я пока не заметил особого прогресса "Спартака", потому что все-таки поставленной игры еще нет.

– Как вам игра Глушакова?

– Как он провел матч, оценит тренерский штаб. Я считаю, что он игру не испортил.

– "Зенит" показал чемпионскую игру?

– Наверное, нет, но они стали на полшажочка ближе к чемпионству. (Арман Мкртчян)

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