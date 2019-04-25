Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью "Известиям" отметил, что у него в жизни тоже случались пьяные драки. По его мнению, к теме арестованных Александра Кокорина и Павла Мамаева уделяют слишком много внимания.

– Вам не кажется, что теме Кокорина и Мамаева уделяют слишком большое внимание?

– Это действительно так. Сложно разобраться, что происходит. Каждый день суды, 500 свидетелей. Вроде всё есть: видео, показания. Надо было уже давно принять решение и не муссировать эту тему. Да, ребята ошиблись, они уже понесли наказание. Но им не выносят приговор, а вновь продлевают арест. Просто, если слушать, что им приписывают сговор, всем же понятно, что это не так. Компания выпила, побуянила, должна понести наказание. Но всё должно быть по закону. Зачем цепляться за какие-то пунктики, чтобы продлевать им арест? Ничего хорошего в этом нет. У нас каждый день происходят подобные случаи в стране, а бывают и гораздо хуже, но далеко не все преступники попадают за решетку.

– Те, кто вступается за Кокорина с Мамаевым, часто говорят: ну, с кем такого не бывало? Кто не дрался пьяным? У вас такое в жизни случалось?

– Конечно, случалось...