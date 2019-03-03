Владимир Быстров будет болеть за "Краснодар" в матче со "Спартаком"

Бывший полузащитник "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров – о предстоящем матче этих команд в 18-м туре чемпионата России.
– На чьей стороне ваши симпатии?
– Буду больше переживать за "Краснодар". Мне нравится политика этого клуба, где ставка делается на свою молодежь. Но и за "Спартаком" интересно понаблюдать. Что же в итоге слепит Кононов?
– "Краснодар" многие называют сильнейшей командой лиги по качеству игры. Согласны?
– Называть можно как хочешь. Все покажет концовка чемпионата. Сейчас бессмысленно рассуждать, кто качественнее, кто – нет. "Краснодару" все-таки играть на два фронта – в чемпионате и Лиги Европы. Потребуется немало сил. (Виталий Айрапетов)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/spartak-krasnodar-chempionat-rossii-rpl-premer-liga-18-y-tur-3-marta-2019-guliev-glushakov-suleymanov-bystrov-o-matche-krasno-belyh-s-bykami-1518114/