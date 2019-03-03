Владимир Быстров будет болеть за "Краснодар" в матче со "Спартаком"

Бывший полузащитник "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров – о предстоящем матче этих команд в 18-м туре чемпионата России.

– На чьей стороне ваши симпатии?

– Буду больше переживать за "Краснодар". Мне нравится политика этого клуба, где ставка делается на свою молодежь. Но и за "Спартаком" интересно понаблюдать. Что же в итоге слепит Кононов?

– "Краснодар" многие называют сильнейшей командой лиги по качеству игры. Согласны?

– Называть можно как хочешь. Все покажет концовка чемпионата. Сейчас бессмысленно рассуждать, кто качественнее, кто – нет. "Краснодару" все-таки играть на два фронта – в чемпионате и Лиги Европы. Потребуется немало сил. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью Владимира Быстрова - здесь.