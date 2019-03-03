11:00 3 марта | Футбол — РПЛ

Владимир Быстров будет болеть за "Краснодар" в матче со "Спартаком"

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Бывший полузащитник "Спартака" и "Краснодара" Владимир Быстров – о предстоящем матче этих команд в 18-м туре чемпионата России.

– На чьей стороне ваши симпатии?

– Буду больше переживать за "Краснодар". Мне нравится политика этого клуба, где ставка делается на свою молодежь. Но и за "Спартаком" интересно понаблюдать. Что же в итоге слепит Кононов?

– "Краснодар" многие называют сильнейшей командой лиги по качеству игры. Согласны?

– Называть можно как хочешь. Все покажет концовка чемпионата. Сейчас бессмысленно рассуждать, кто качественнее, кто – нет. "Краснодару" все-таки играть на два фронта – в чемпионате и Лиги Европы. Потребуется немало сил. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью Владимира Быстрова - здесь.

Результаты опроса

16273 чел.

Как закончится матч 18-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар"?
5.2%
Крупной победой "Спартака"
31.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
21.1%
Результативной ничьей
4.7%
Нулевой ничьей
30.5%
Победой "Краснодара" с разностью в один-два мяча
6.6%
Крупной победой "Краснодара"

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/spartak-krasnodar-chempionat-rossii-rpl-premer-liga-18-y-tur-3-marta-2019-guliev-glushakov-suleymanov-bystrov-o-matche-krasno-belyh-s-bykami-1518114/

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