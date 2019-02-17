Владимир Бесчастных: "В хоккей всегда тянуло сильно"

Бывший форвард футбольного "Спартака" и сборной России Владимир Бесчастных​ рассказал о том, почему стал заниматься хоккеем после того, как повесил бутсы на гвоздь, сообщает официальный сайт КХЛ.

– Теперь у меня хватает времени на то, чтобы заниматься хоккеем регулярно. В Ночной хоккейной лиге вхожу в состав команды "Белый шквал". Тренируюсь два раза в неделю и еще каждую среду занимаюсь в другой любительской команде. И плюс принимаю участие в играх. Так что, график вполне серьезный. Почти как у профессионального хоккеиста.

В хоккей всегда тянуло сильно. Помню, как-то зашел в один спортивный магазин, и меня взяла дрожь. Больно уж нравится хоккейная амуниция, клюшки и прочее, – цитирует Бесчастных пресс-служба КХЛ.

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