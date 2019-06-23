Владелец "Торпедо" оценил желание Федуна передать пакет акций болельщикам клуба

Владелец "Торпедо" Роман Авдеев поделился мнением об идее президента "Спартака" Леонида Федуна, который выразил желание передать московский клуб в управление болельщикам в 2023 году.

– У нас нет таких планов, – цитируют "Известия" Авдеева. – Это все равно что спросить: "Можно ли человека передать по проводам?" Теоретически можно. Это не противоречит законам физики. Так и с передачей акций клуба. Возможно, но у нас таких планов нет.

Возможно ли это осуществить в российских реалиях? Технически точно возможно. Это не противоречит законам нашей страны. Но вопрос, как будет работать на практике. Поэтому давайте посмотрим, что получится у "Спартака".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр