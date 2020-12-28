РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Владелец «Стяуа» опроверг информацию о предложении «Краснодара» по полузащитнику Ману

28 декабря 2020, 15:53
Деннис Ман. Фото Instagram
Деннис Ман. Фото Instagram
Теги:

Владелец румынского клуба «Стяуа» Джиджи Бекали опроверг информацию о полученном предложении от «Краснодара» по полузащитнику своей команды Деннису Ману, сообщает Sport.ro. Ранее появлялась информация, что российский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 10 миллионов евро.

Собственник румынского клуба заявил, что попытку подписать игрока предпринимали не «быки», а представитель итальянской серии А. За футболиста были готовы заплатить 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Мана 15 забитых мячей и 7 результативных передач в 16 играх за «Стяуа». Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 млн евро.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир