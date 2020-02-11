Владелец «Спартака» Федун сообщил, что клуб окажет помощь родным ушедшего из жизни Рейнгольда

«Спартак» окажет помощь родным бывшего игрока красно-белых Валерия Рейнгольда, который умер сегодня на 78-м году жизни. Об этом заявил владелец клуба Леонид Федун.

— Всю необходимую помощь мы окажем, — цитирует Федуна ТАСС. — Это был великий футболист, мы всегда восхищались его игрой. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Ранее ветеран был госпитализирован на турнире в честь 110-летия со дня рождения Владимира Степанова. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год и за это время стал чемпионом СССР в 1962 году, а также выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах. Затем он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

Играл на позиции крайнего нападающего или полузащитника. Мастер спорта СССР. 18 февраля ему могло исполниться 78 лет. 10 лет назад, 11 февраля 2010 года умер друг Рейнгольда, бывший футболист «Спартака» Юрий Севидов. Ему было 67 лет.