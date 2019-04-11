Виталий Соловчук: "Компания Кокорина и Мамаева была настроена очень агрессивно"

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, в Пресненском районном суде города Москвы заявил, что компания форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева была настроена очень агрессивно по отношению к нему.

Барик спросил у Соловчука, видел ли он хотя бы раз, чтобы нападавшие в уличных драках атаковали в обнимку. Этот вопрос вызвал небольшое недоумении у судьи - она попросила переформулировать вопрос.

- Внешне как проявлялось это? Кто кого удерживал, когда они стояли в обнимку? - спросил Барик.

- Возможно, рука Кокорина удерживала Мамаева.

- Была ли возможность у тех, кто к вам подходил, сразу приступить к атаке?

- Откуда я знаю? Возможно, могли.

- Что-то препятствовало?

- Нет.

- Скажите объективно. Не сочтите, что хочу в чем-то уличить, просто немного эмоционален. Хочу пролить немного истины, не хочу, чтобы Кириллу досталось незаслуженно. Вопрос. Есть вероятность, что именно ваши действия спровоцировали, что конфликт перешел из словесного в физический?

- Даже если бы этого действия не было, все произошло то же самое. Люди были настроены очень агрессивно.

- У вас какой вес на момент стычки был? Примерно.

- Примерно 108 килограммов. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live