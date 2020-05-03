РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Виталий Мутко: «Система «осень-весна» нам ничего не дала. Зачем было гоношить?»

3 мая 2020, 14:10
Виталий Мутко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Виталий Мутко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением по поводу предложения вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни провести следующий сезон в течение 2021 года по системе «весна — осень».

«Разговоры о возвращении к системе «весна-осень»? Когда пришел в 2005 году, у нас была стратегия. Система «осень-весна» нам ничего не дала, никаких преимуществ. Зачем было гоношить? Сейчас в итоге все в мире раздумывают над возможностью перейти на «весну-осень», — приводит слова Мутко «Чемпионат».

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2017-й год. В декабре 2017-го он приостановил работу в организации. В конце 2018 года Мутко объявил об уходе с поста главы РФС.

В ФИФА предложили провести следующий футбольный сезон по системе «весна-осень»

Валерий Газзаев — о сезоне по системе «весна-осень» в Европе и Африке

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4030615-mutko-sistema-osen-vesna-nam-nichego-ne-dala-zachem-bylo-gonoshit.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 6155
Все опросы
Если прервать сезон РПЛ-2019/20, как наиболее справедливо определить участников еврокубков?
По турнирной таблице
71.5%
По прошлому сезону
8.9%
По клубному рейтингу УЕФА
19.6%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир