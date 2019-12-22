С 17 по 18 декабря РФС совместно с академией тренерского мастерства провел научно-методическую конференцию на тему «Теория и методика спортивной тренировки вратарей в современном футболе». Один из организаторов мероприятия, старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов, рассказал «СЭ» о деталях происходящего.

— Нашу двухдневную конференцию посетило больше 170 человек, — отметил Кафанов. — Были тренеры вратарей всех лиг России — от РПЛ до детских. Приехали даже безработные специалисты. Также были те, кто учился в нашей академии тренерского мастерства. Мы создали чат конференции, и в итоге приехали представители десяти стран СНГ. Получилось международное мероприятие, одна из задач которой — сохранить лучшие традиции советской вратарской школы. К сожалению, не смогли приехать представители из Армении, зато посетили конференцию поляки. Конференция получилась историческая, по количеству, по значимости. Известный венгерский вратарь Кирай Габор тоже мог приехать, он только закончил выступление, открыл свою школу. Очень хотел прибыть, поделиться опытом, но из-за переноса сроков нашей конференции у него не получилось. Грузию представлял Нукри Ревишвили. Из Узбекистана Денис Иванков — тренер сборной. Были тренеры сборных Киргизии, Таджикистана. Казахстан и вовсе прислал 5 тренеров. С Латвии было три специалиста. Мы с Вячеславом Чановым и Михаилом Бирюковым в 2012 году создавали систему обучения тренеров вратарей и, конечно, были рады всех видеть.

У нас выступило 10 спикеров. Важно, что тренеры перестали скрывать секреты, а теперь хотят ими делиться. Сейчас все тренеры в России — это одна большая семья.

Все заявленные темы были интересными. Василий Хомутовский предлагал с помощью датчиков считать нагрузку вратарей. У него появилась оборудование, о котором мы ранее не знали. Андрей Шпилев рассказал об опыте немецких специалистов. Юрий Шишкин рассказывал о действиях вратарей при ударах с различных дистанций. Внук Льва Яшина Василий Фролов подготовил интересный фильм, привез трофей, который был вручен Яшину как лучшему вратарю столетия. Евгений Набойченко рассказывал о специфике работы с вратарями на синтетике. Также был представлен фильм «Начало атаки» про то, как вратарь, правильно начиная атаку, может усилить агрессию своей команды, помочь больше забивать. Например, показано, в какие зоны лучше вводить матч. Все это основано на статистике.

Отмечу, что наши тренеры в последний год сами провели несколько конференций. Евгений Глебов общался со специалистами во Владимире, приехало 46 человек. Андрей Шпилев, тренер вратарей «Урала», в сентябре провел семинар с приглашением представителей из Бундеслиги. Чанов выступил с мастер-классом во Владикавказе. Наши специалисты почувствовали вкус к обучению и развитию, а это очень важно.

По итогам конференции мы получили много хороших отзывов. Людям интересно узнавать что-то новое, просто пообщаться. Думаю, конференция пойдет дальше. Резонанс будет сильный. (Дмитрий Зимин)