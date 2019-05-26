Вираж поблагодарил Нету: "Ты играл за нас 7 лет, никогда не лгал, не предавал"

Фанатский сектор "Зенита" вывесил на матче 30-го тура чемпионата России против "Енисея" баннер с благодарностью Луишу Нету. Напомним, португальский защитник проводит последнюю игру за петербургский клуб.

"Луиш Нету, спасибо! Ты играл за нас 7 лет, никогда не лгал, не предавал и был на поле настоящим мужчиной" (Егор Бычков)