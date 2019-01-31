Вильмар Барриос: "Зенит" - это прекрасная возможность, ей необходимо воспользоваться"

Аргентинский новичок "Зенита" Вильмар Барриос рассказал о своих ожиданиях от выступлений за "Зенит", и поблагодарил свой бывший клуб - "Боку Хуниорс".

– "Зенит"? Я доволен, это прекрасная возможность и необходимо ей воспользоваться. Это важный шаг в карьере, очень хочу расти дальше, как в личном, так и профессиональном плане. Переезд в Европу точно в этом поможет. Спасибо всем в "Боке", и отдельное спасибо тем болельщикам, которые поддерживали, верили в меня и вдохновляли в тяжелые моменты. Прощаться всегда немного грустно. Но я уезжаю с чистой совестью, всегда был спокоен и терпелив даже в сложных ситуациях. Возможно, однажды я вернусь в клуб, – заключил игрок.

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