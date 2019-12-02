Вильмар Барриос: «Я бы играл на «Газпром Арене» абсолютно все матчи сезона»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос сказал, что хотел бы проводить все матчи сезона на домашнем стадионе команды.

— С такой морозной погодой снаружи хорошо иметь стадион с крышей?

— О, я бы играл на «Газпром Арене» абсолютно все матчи сезона! Жаль, это невозможно. У нас фантастический стадион. Это такой кайф — знать температуру на улице, но во время игры чувствовать только тепло и комфорт. Правда, когда выходные подходят к концу, и ты понимаешь, что на следующих тебе играть на выезде, радость улетучивается (улыбается).? Тем приятнее всегда возвращаться в Петербург, — цитирует Барриоса официальный сайт клуба.

26-летний Вильмар Барриос в текущем сезоне провел 22 матча за «Зенит» и забил один мяч.

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