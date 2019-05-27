Вилков, Лапочкин, Мешков и Карасев будит судить стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ

Назначены арбитры и инспекторы на переходные матчи между командами РПЛ и Олимп-ФНЛ, информирует официальный сайт РФС.

В стыках сыграют "Уфа" и "Томь", "Нижний Новгород" и "Крылья Советов". Встречи пройдут в четверг, 30 мая, и в воскресенье, 2 июня.

30 мая (четверг)

"Уфа" – "Томь": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); ВАР – Сергей Карасев (Москва), АВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Нижний Новгород" – "Крылья Советов": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), АВАР – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

2 июня (воскресенье)

"Томь" – "Уфа": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Крылья Советов" – "Нижний Новгород": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).