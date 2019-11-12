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Вилков бессмертен. Взлет «Спартака». Акинфеев вернется? Live с Симоновым и Егоровым

12 ноября 2019, 14:05

Сегодня с 14.30 до 15.30 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.

Главные темы:

— Арбитр Вилков снова ошибается, но остается в обойме;

— ЦСКА и атака Гончаренко на судей;

— Тедеско поднимает «Спартак» уже на 6-е место;

— «Зенит» уходит в отрыв.

Наш номер WhatsApp для связи: +7-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!

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