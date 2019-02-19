Виктор Васин: "В Барселоне восстанавливался с Лавесси и Бельерином"

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о своем восстановлении после травмы в Барселоне. Он вернулся в расположение армейцев и будет работать в ближайшие две недели по программе, рекомендованной ему в клинике.

– Я проходил реабилитацию в клинике "Кирон" под руководством профессора Рамона Кугата, – цитирует официальный сайт ЦСКА Васина. – Клиника популярна среди футболистов, вместе со мной работало много других игроков. Делали инъекции раз в неделю, разные процедуры, плюс два раза в день занимался в зале по два с половиной – три часа. Три недели ушло на то, чтобы убрать боль и начать более-менее загружать мышцу нормальными весами. Последнюю неделю бегал с реабилитологом в горах, утром занимался в зале, закачивал ногу, плюс процедуры.

– Как ощущает себя нога? И как сами себя чувствуете?

– Морально очень рад вернуться сюда, увидеть ребят. В Барселоне месяц был практически один, поскольку в клинике ребята все иностранцы. С одной стороны, это хорошо: чуть подтянул английский. С другой – соскучился по нашим шуткам, приколам. Так что в этом плане испытал прилив эмоций. Главную задачу я выполнил – мы убрали боль в ноге. По ощущениям сейчас нужно продолжать закачивать ногу и набирать форму. Ребята полтора месяца работают на сборах, я весь этот путь теперь должен пройти тоже. Делать это буду быстренько, по ускоренной программе.

– В чем суть предписаний барселонских врачей на ближайшее время?

– Буду так же закачивать ногу и выходить на поле, делать какие-то упражнения с мячом, частоту. Вечером – бегать по программе, которую давали ребятам на первых двух сборах, наматывать километры.

– Многое здесь зависит от настроя, от морально-волевых качеств. Как у вас с этим – тем более, подобное длительное восстановление вы уже проходили…

– В этом плане все в порядке. Я пережил в одиночку месяц в Барселоне, здесь будет легче. Ребята помогают, подбадривают. В Кампоаморе все родное, тренироваться удобно, всем рядом (улыбается). Проблем никаких не будет.

– Что за иностранные игроки восстанавливались с вами в Барселоне?

– Больше всего общались с Лавесси и Бельерином. Эктор – классный парень, мы с ним быстро сошлись. Он только после операции, все время лежал на кушетке, делал упражнения. Всегда веселый, с колонкой, с музыкой. Еще были Куадрадо из "Ювентуса", Афеллай. В последние пару дней подъехал один очень известный футболист. С ним особо не пообщались, он постоянно ходил со своим окружением. Но я так понял, что этот игрок не афиширует свое пребывание в клинике, поэтому его фамилию называть не буду (улыбается).