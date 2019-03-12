Виктор Пышкин: "Пока у "Динамо" на игру с "Локомотивом" заявлены Химки"

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил, что на данный момент на матч 21-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Локомотивом" 30 марта у бело-голубых заявлена "Арена Химки".

– Есть ли новости о поле на "Динамо"? Они с "Локомотивом" будут играть там?

– По "Динамо" есть новости. До игры время еще есть. Улучшения газона есть. Если "Динамо" решить играть, то комиссия поедет туда за 10 дней до начала матча. Все зависит от клуба. Пока у них заявлен стадион Химки, где они проводят чемпионат России. Все зависит от клуба. По газону есть улучшение, но дело за "Динамо", – сказал Пышкин на пресс-конференции. (Александр Рогулев)