Виктор Классон: "Думаю, пенальти в ворота "Динамо" был"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон после матча 23-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) заявил, что соперник не удивил его.

- Сегодня была сложная игра, - сказал Классон. - Конечно, мы хотели победить. Было сложно из-за поля и погоды. Набрали одно очко, но хотели три.

- Погода повлияла на результат?

- Нет, но играть было сложнее.

- "Динамо" вас чем-то удивило?

- Мы знали, как играет "Динамо" - жестко и грязно. Знали, что они хороши в единоборствах. Как мы и ожидали.

- Была ли игра рукой в штрафной "Динамо" во втором тайме?

- Думаю, да. Иногда за такое в нашу пользу ставят пенальти, иногда - нет. (Андрей Михайлов)

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