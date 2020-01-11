Виктор Кашшаи: «Я возглавил судей, не судейский комитет»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи перед прилетом в Россию дал короткое интервью нашим венгерским коллегам, чье издание, как и «Спорт-Экспресс», входит в Ассоциацию европейских спортивных изданий (ESM).

— Я возглавил судей, не судейский комитет. Мне предстоит организовать работу арбитров во всех трех лигах и управлять ими, — отметил Кашшаи. -Очень рассчитываю на моего коллегу Дьердя Ринга, который, как мой заместитель, будет отвечать за подготовку ассистентов судей. Скоро сбор, я смогу ближе познакомиться с рефери, и мы приступим к работе. Кроме того, мы съездим на семинар видеоарбитров. (Александр Бобров)

Виктор Кашшаи: «Я словно венгерский тренер, которого поставили во главе одной из топ-сборных мира»