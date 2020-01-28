Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о природе большого количества российских арбитров.

— К сожалению, работа судьи вызывает реакцию, только когда совершается ошибка, — отметил Кашшаи. — О хорошем не говорят, это никого не волнует. Задача — убрать этот негатив. Конечно, прятать ошибки не станем. Да, я уже видел некоторые эпизоды, в которых принимались неверные решения. И даже ВАР не исключит все ошибки. Это не чудо, не инъекция, вылечивающая раз и навсегда все болезни. Потому что ВАР — это тоже люди. Будут спорные моменты, когда возникнет дискуссия, следует ли вмешиваться видеоассистенту или нет. РФС сделает все возможное, чтобы пояснить, как работает ВАР. Главное, чтобы с помощью ВАР избежать тех трех-пяти серьезнейших ошибок, которые выпадают во время карьеры на долю каждого судьи и которые попадают в заголовки «Спорт-Экспресс». Я был бы несказанно рад, если бы видеоповторы появились лет десять назад.

— ???

— Потому что тогда я избежал бы тех трех-четырех ошибок, которые совершил в своей карьере.

Первое большое интервью Кашшаи в России. Как теперь будут судить в РПЛ