Виктор Кашшаи: «В России я могу добиться чего-то значимого»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как принял предложение о работе в России. На этом посту венгр заменил Александра Егорова.

— У судей жизнь в футболе более продолжительная, — отметил Кашшаи. — Раньше был возрастной лимит в 45 лет, потом его отменили. Но многие из нас после 40 уже чувствуют, что матч дается с трудом, на тренировках приходится прилагать больше усилий. Я начал заниматься судейством очень рано — когда мне было всего 15. То есть почти 30 лет назад. Много игр, много сборов... Нужно было решать, что делать дальше. В прошлом году пошел на курсы УЕФА по спортивному менеджменту. Оказался в одной группе с Андреем Аршавиным и Алексеем Смертиным.

Предложение РФС — это отличная возможность заняться как раз спортивным менеджментом. Не исключено, я мог бы судить еще полгода или год. Но, думаю, сейчас самое время начать другую карьеру. Пусть лучше меня запомнят как хорошего арбитра, переставшего судить раньше, чем мог бы это сделать.

— Вы долго обдумывали предложение, поступившее от РФС?

— Точно не помню. Какое-то время это заняло. Нужно было поставить точку в карьере судьи. Но решение далось легко. Потому что я мечтал заняться управленческой деятельностью как раз в судействе, хотел готовить новые поколения арбитров. И тут такой шанс — предложение о сотрудничестве с крупной футбольной федерацией! Большие задачи и большие возможности, чтобы показать, на что я способен. Мне кажется, здесь я смогу добиться чего-то значимого.

Первое большое интервью Кашшаи в России. Как теперь будут судить в РПЛ