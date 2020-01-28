Виктор Кашшаи: «Нужно создавать судьям положительный имидж»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о главных задачах, стоящих перед ним. Он отметил, что не спрашивал совета у российских судей перед тем, как приехать в Россию.

— Нет, в этом смысле я вполне независим, — отметил Кашшаи. — Решение принимал самостоятельно. Но мне, конечно, пригодятся их дружеские советы, информация. Был рад встретиться с Зуевым и Левниковым в Москве. Сейчас поговорил с Баскаковым. Я открытый человек, готов выслушать разные мнения, но решение, как и на поле, останется за мной.

— Насколько хорошо вы знаете ситуацию в российском судействе и наши проблемы? У нас, к примеру, в списке судей премьер-лиги 24 человека, но реально могут работать на таком уровне только полтора десятка.

— В каждой стране у судей негативный имидж. И у меня две главные задачи. Первая — подготовка и развитие топ-арбитров. Это приоритет. Потому проведем ряд реформ вместе с судейским комитетом и РФС. Я здесь, чтобы, используя европейский подход и мой опыт, готовить судей. Вторая задача — нужно находить и развивать резервы, искать рефери в регионах, привлекать молодых людей в судейство. Нужно создавать судьям положительный имидж, иначе мало кому захочется становиться арбитром.

Конечно, даже с помощью реформ и моего вклада в развитие судейства мы не сможем полностью исключить ошибки арбитров. Это слово, «ошибка», я уже знаю, как произносить по-русски. Понимаю, что придется его часто использовать в ближайшие недели и месяцы. Но главное — сделать все, чтобы число этих ошибок уменьшилось. Да, сложно. Но у нас есть способ их уменьшить (показывает на заместителя руководителя судейского департамента и главного ВАР-инструктора Леонида Калошина. — Прим. А.Б.).

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