Виктор Кашшаи: «Необходимо передать мой профессиональный опыт»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи перед прилетом в Россию дал короткое интервью нашим венгерским коллегам, чье издание, как и «Спорт-Экспресс», входит в Ассоциацию европейских спортивных изданий (ESM).

— Помимо карьеры арбитра я также прошел обучение в УЕФА, — отметил Кашшаи. — Задачи поставлены непростые. Необходимо передать мой профессиональный опыт, вывести в европейскую элиту как можно больше судей, а также привлечь в судейство как можно больше молодежи. (Александр Бобров)

Виктор Кашшаи: «Я словно венгерский тренер, которого поставили во главе одной из топ-сборных мира»