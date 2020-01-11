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Виктор Кашшаи: «Необходимо передать мой профессиональный опыт»

11 января 2020, 21:32

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи перед прилетом в Россию дал короткое интервью нашим венгерским коллегам, чье издание, как и «Спорт-Экспресс», входит в Ассоциацию европейских спортивных изданий (ESM).

— Помимо карьеры арбитра я также прошел обучение в УЕФА, — отметил Кашшаи. — Задачи поставлены непростые. Необходимо передать мой профессиональный опыт, вывести в европейскую элиту как можно больше судей, а также привлечь в судейство как можно больше молодежи. (Александр Бобров)

Виктор Кашшаи: «Я словно венгерский тренер, которого поставили во главе одной из топ-сборных мира»

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