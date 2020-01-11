Виктор Кашшаи: «Даже мечтать не мог, что мне доверят такую серьезную работу в России»

Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи перед прилетом в Россию дал короткое интервью нашим венгерским коллегам, чье издание, как и «Спорт-Экспресс», входит в Ассоциацию европейских спортивных изданий (ESM).

— Я уже говорил, что давно собирался использовать мой опыт после завершения судейской карьеры и стать спортивным менеджером. Все больше задумывался об уходе — по ряду причин. Приглашение из России ускорило процесс, — цитирует Кашшаи Nemzeti Sport. — Знаете, я даже мечтать не мог, что мне сразу доверят такую серьезную работу, что обо мне подумают в такой престижной футбольной федерации. (Александр Бобров)

Виктор Кашшаи: «Я словно венгерский тренер, которого поставили во главе одной из топ-сборных мира»