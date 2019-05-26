Виктор Гончаренко: "Влашич и Бекао хотят остаться в ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (6:0) подвел итоги сезона для команды.

– Если мы сверим ощущения, что были в августе, и ощущения в декабре после побед над "Реалом", они совсем разные, - отметил Гончаренко. - И после тех побед от нас стали многого ждать. Мы себе пообещали, что будем бороться за первое место. И эти молодые ребята себя закрепостили. В результате пришли к тому, что весной мы отдавали все силы, но на выходе был не очень хороший результат. Наверное, заслужили это четвертое место.

Отметил бы неопределенность с основной схемой игры. И стартовый состав должен быть более четким и понятным. У нас этого, к сожалению, не было.

Была нехватка опыта, не понимали, что такое ритм игры. Также не стоит забывать, что некоторые игроки, что провели хороший сезон, в прошлом году не имел игровой практики. Тот же Аметов, который сидел в бухгалтерии, у него до сих пор такое прозвище, и Бекао, и Обляков, у которого нестабильной была ситуация. Много кто. Посмотрим, как мы сможем усилиться, любой команде нужна свежая кровь.

– Бийол будет и дальше играть в нападении, если никого не купите?

– Он выполняет эту роль, потому что большинство команд играет в закрытый футбол. Для того, чтобы вскрыть оборону соперника, нужны вот такие игроки как Бийол. Понятно, что мы брали его как опорного полузащитника, но на этой позиции лучше работают с мячом Обляков и Ахметов.

– Насколько верили, что "Оренбург" отнимет очки у "Спартака"?

– Мы уже настолько упокоились внутри, наша задача была получить удовольствие от игры. Отдельное спасибо болельщикам, посещаемость за год возросла.

– Почему заменили Бекао? И какие шансы, что он Влашич останутся в команде?

– По травме, он попросил замену. Влашич и Бекао хотят остаться. Надеюсь в ближайшее время мы все вопросы утрясем.

– Федор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата. Была установка, чтобы забил?

– Не было, но вы могли заметить, что Обляков и Ахметов старались играть на него. Федя заслужил стать лучшим бомбардиром своей работой и отношением. Хотел бы его поздравить. (Юлия Яковлева)