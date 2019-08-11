Виктор Гончаренко: "В прошлом году ЦСКА в таких матчах мог и проиграть"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко – о матче 5-го тура чемпионата России против "Сочи" (0:0). Специалист отметил, что расстроен итогом встречи.

– Разумеется, мы расстроены, что нам не удалось победить в домашнем матче – хотели продолжить нашу серию. Но если взять прошлый год, в таком матче мы могли даже проиграть. Центральные защитники довольно медленно начинали атаки. А когда мы приближались к штрафной, не хватало какого-то действия, чтобы продавить защиту "Сочи", – сказал Гончаренко на пресс-конференции.

– Объясните замены. Почему выпустили именно Кучаева и Ефремова?

– Ефремов и Кучаев – те, кто дают динамику. Нам нужно было увеличить скорость в центре поля, задумка была такая. (Александр Рогулев)