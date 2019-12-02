Виктор Гончаренко: «У «Арсенала» был один удар, они забили, не походя к воротам»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:1).

— У «Арсенала» был один удар, они забили, не походя к воротам, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер». — Наша вина в том, что мы не забиваем.

— Нереализация моментов — главная причина поражения?

— Конечно. Мы в последние игры выжимаем максимум один гол. Выиграть с одним голом очень сложно.

— Первый матч Дзагоева в стартовом составе. Как оцените его игру?

— Он хорошо связывал игру, обострял ситуацию, не терял мяч в простых ситуациях. Для нас в любом случае преимущество, когда такой игрок на поле.

— Несмотря на поражение, вы до этого шесть матчей не проигрывали. Наверное, вы вполне довольны этим отрезком?

— Как мы можем быть довольны домашним поражением?