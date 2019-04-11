Виктор Гончаренко: "Против "Спартака" ЦСКА был полностью сконцентрирован до финального свистка"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что "Спартак" не создал опасные моменты во втором тайме матча 22-го тура чемпионата России (2:0), информирует официальный сайт красно-синих.

– Когда ПФК ЦСКА повел в дерби со счетом 2:0, вам не вспомнился поединок против "Уфы"? Не было опасений, что история той встречи может повториться?

– Каждый матч – отдельная история. Эти две игры совсем не похожи друг на друга. "Уфа" почти весь матч не подходила к нашим воротам, поэтому принять итоговый результат было непросто. В любом случае, против "Спартака" мы были полностью сконцентрированы до финального свистка. За второй тайм соперники ничего не создали. Можно вспомнить разве что эпизод с выходом Зе Луиша, когда Игорь Акинфеев очень легко все прочитал и без труда забрал мяч.

– В начале нашей беседы вы отметили, что команда правильно отреагировала на неудачную концовку матча с "Уфой". Тем не менее, нетрудно догадаться, что случившееся в тот вечер стало для армейцев серьезным психологическим ударом.

– Я хорошо знаю команду. У нас сильные игроки, задача была в том, чтобы вернуть их на путь уверенности. Что бы ни произошло, футболисты должны понимать: мы все делаем правильно, команда на верном пути. Разумеется, были индивидуальные беседы, они тоже сыграли свою роль. Все прекрасно осознавали, насколько важно поскорее выйти из этой ситуации, – приводит слова Гончаренко пресс-служба красно-синих.

ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 40 очками, отставая от первой строчки на пять баллов.

Все о чемпионате России – здесь