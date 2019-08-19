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Виктор Гончаренко отметил атмосферу на дерби со «Спартаком»

19 августа 2019, 22:07
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 6-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2).

«Настоящее дерби, прекрасная атмосфера, настоящий футбол, острые единоборства. Бескомпромиссная борьба, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Не первый тайм, где мы играем хуже соперника. Зато после пропущенных голов мы не развалились и продолжали атаковать. Но через такое надо пройти.

Что с Ефремовым? Получил травму.

Сняли Нисимуру, потому что надо было усилить атаку. Мы мало доставляли мяч низом в штрафную «Спартака».

Спартак — ЦСКА

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