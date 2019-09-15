РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Виктор Гончаренко — об игре с «Тамбовом»: «Судьбу матча решил отличный удар Бистровича»

15 сентября 2019, 19:05
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Тамбовом» (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что у его подопечных не складывалась игра в первом тайме встречи, информирует официальный сайт москвичей.

— В первом тайме у нас мало что получалось, но мы по чуть-чуть наращивали преимущество, заработали пенальти, — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. — Не забили его, но это не выбило из колеи, продолжили оказывать давление. Путем замен удалось еще взвинтить темп. Судьбу матча решил отличный удар Бистровича. После паузы на сборы не чувствуешь состояние команды. Мы одержали победу, довольны этим и идем вперед. Ложка дегтя — травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться.

Очень мало крупных результатов в чемпионате. Плюс «Тамбов» проиграл лидерам с небольшим счетом. Всем командам здесь приходится тяжело. Даже клубы из ФНЛ к девятому туру имеют опыт, чтобы потянуть время, умеют обороняться и находить слабые места при стандартах. Если играть на встречных курсах, это одно, а когда команда закрывается, то все сложнее. Что-то может идти так, как надо тебе, что-то в пользу соперника. И неважно, что было сказано в раздевалке.

Тамбов — ЦСКА

Сумасшедший гол! Бистрович забил гол первым касанием в матче «Тамбов» — ЦСКА

Опрос

проголосовало: 18993
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-nezabityy-penalti-ne-vybil-iz-kolei/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир