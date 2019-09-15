Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Тамбовом» (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что у его подопечных не складывалась игра в первом тайме встречи, информирует официальный сайт москвичей.

— В первом тайме у нас мало что получалось, но мы по чуть-чуть наращивали преимущество, заработали пенальти, — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА. — Не забили его, но это не выбило из колеи, продолжили оказывать давление. Путем замен удалось еще взвинтить темп. Судьбу матча решил отличный удар Бистровича. После паузы на сборы не чувствуешь состояние команды. Мы одержали победу, довольны этим и идем вперед. Ложка дегтя — травмы и дисквалификации, но будем с этим справляться.

Очень мало крупных результатов в чемпионате. Плюс «Тамбов» проиграл лидерам с небольшим счетом. Всем командам здесь приходится тяжело. Даже клубы из ФНЛ к девятому туру имеют опыт, чтобы потянуть время, умеют обороняться и находить слабые места при стандартах. Если играть на встречных курсах, это одно, а когда команда закрывается, то все сложнее. Что-то может идти так, как надо тебе, что-то в пользу соперника. И неважно, что было сказано в раздевалке.

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